Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Новым гендиректором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов, сообщила пресс-служба Минкультуры.

22 марта его представила коллективу статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова.

В Минкультуры уточнили, что на новую должность Кожанов перешел с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт". В прошлом он занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях.

Предыдущий гендиректор Политеха Елена Проничева в феврале была назначена гендиректором Третьяковской галереи. Там она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года. Врио гендиректора Политехнического музея до назначения Кожанова был замгендиректора музея по науке и образованию Константин Фурсов.

С февраля 2023 года Минкультуры также сменило руководство Русского музея в Петербурге и ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Политехнический музей Минкультуры Курчатовский институт Дмитрий Кожанов Михаил Ковальчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курортные города России и Абхазии свяжут скоростные поезда

Курортные города России и Абхазии свяжут скоростные поезда

Львова-Белова предложила стандартизировать понятие "многодетности" для регионов

Генерал-майор Росгвардии арестован по обвинению в получении многомиллионных взяток

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих

Дума приняла заявление о признании геноцидом народов СССР деяний немецко-фашистских захватчиков

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Глава Калининграда Любивый ушел в отставку

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });