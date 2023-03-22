Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Новым гендиректором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов, сообщила пресс-служба Минкультуры.

22 марта его представила коллективу статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова.

В Минкультуры уточнили, что на новую должность Кожанов перешел с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт". В прошлом он занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях.

Предыдущий гендиректор Политеха Елена Проничева в феврале была назначена гендиректором Третьяковской галереи. Там она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года. Врио гендиректора Политехнического музея до назначения Кожанова был замгендиректора музея по науке и образованию Константин Фурсов.

С февраля 2023 года Минкультуры также сменило руководство Русского музея в Петербурге и ГМИИ имени Пушкина в Москве.