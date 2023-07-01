Минобороны РФ сообщило об ударе по пунктам управления украинской группы "Донецк" ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.