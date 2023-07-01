Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Минобороны РФ сообщило об ударе по пунктам управления украинской группы "Донецк" ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Задымление самолета в Пулково локализовано

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Двигатель самолета загорелся в Петербурге в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Дубай

РФ продлила контрсанкции в автоперевозках и расширила их на польские компании

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Что произошло за день: пятница, 30 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });