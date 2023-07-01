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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ наступать на нескольких направлениях в течение суток

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украинская армия в течение минувших суток предприняла попытки наступательных действий на ряде направлений, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях", - сказал он на брифинге.

По его словам, на донецком направлении действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск "успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики".

"В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики, сказал он.

Как заявил представитель Минобороны РФ, "в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы".

По его данным, за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Также в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР ЛНР Запорожская область Минобороны РФ
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