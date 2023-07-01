Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Туристический автобус попал в аварию в Карелии, три пассажира пострадали, сообщает в субботу МВД по республике.

"Около 14 часов в Лахденпохском районе произошло ДТП с участием туристического автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, "имеется информация о троих пострадавших".

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.