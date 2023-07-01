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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По последним данным, восемь человек госпитализированы после аварии с туристическим автобусом в Карелии, сообщает в субботу пресс-служба МВД республики.

Как рассказали в пресс-службе, "около 14:00 в Лахденпохском районе на региональной автодороге Ласанен - Терву 47-летний водитель туристического автобуса Neoplan допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием".

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в МВД республики сообщили, что в салоне автобуса находились 41 человек.

Карелия
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