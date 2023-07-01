Житель запорожского Токмака погиб при украинском обстреле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Город Токмак на севере Запорожской области попал в субботу под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один человек погиб, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

По предварительной информации, "применялась РСЗО HIMARS". Ранения получили шесть человек, в том числе пятеро детей, сказал он.

По информации экстренных служб, повреждения получили пять жилых домов.

Токмак - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности. Согласно открытым данным, до последнего времени в нем проживали до 30 тыс. человек.