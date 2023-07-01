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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Число погибших при обстреле запорожского Токмака выросло до двух

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Два человека, по уточненной информации, погибли в результате ракетного обстрела со стороны Украины города Токмак на севере Запорожской области, сообщили в экстренных службах региона.

Ранения получили пять детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В результате обстрела поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитии и 57 частных домах.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате обстрела Токмака из РСЗО HIMARS. Пять жилых домов получили повреждения.

Токмак - один из прифронтовых городов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам.

HIMARS Токмак Запорожская область
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