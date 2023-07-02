Военные РФ уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский в районе моста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившихся на острове Антоновский в районе моста, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, в результате огневого поражения в течение суток потери армии Украины составили: до 20 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский в Херсонской области.