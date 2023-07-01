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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский в Херсонской области.

"Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

Также, по его словам, на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На запорожском направлении, сообщил Конашенков, отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

В районе населенного пункта Луговское Запорожской области, по его словам, нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б"", - сказал представитель военного ведомства.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В министерстве обороны РФ заявили, что общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Харьковская область Херсонская область Игорь Конашенков Минобороны
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