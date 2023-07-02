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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", - говорится в статье Медведева, опубликованной в "Российской газете".

Он отметил, что уже сейчас существует мнение, что в состоянии конфликта Украину в альянс не возьмут.

"Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России", - добавил зампред российского Совбеза.

Он также прокомментировал заявления западных официальных лиц о том, что Россия хотела сдержать НАТО, но альянс расширился за счет Швеции и Финляндии.

"Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны (Швеция и Финляндия) и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры", - написал Медведев.

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