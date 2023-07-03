Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Израиль начал военную операцию в палестинском Дженине, ливни в Японии привели к эвакуации свыше полумиллиона человек, Медведев назвал цель России на Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Атакован центр, который, по словам израильских военных, служит наблюдательным пунктом, местом сбора террористов, тайником для боеприпасов и бомб, а также пунктом связи.

- Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за ливней. Согласно пятиуровневой шкале предупреждений японского метеорологического агентства, текущий уровень - четвертый, он предполагает эвакуацию жителей опасных районов.

- Дмитрий Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО. Зампред российского Совбеза также заявил, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса. Кроме того, он выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде.

- Глава Минфина США Джанет Йеллен посетит на этой неделе Китай. Министр обсудит с китайскими высокопоставленными должностными лицами "ответственное управления нашими отношениями, прямое общение по проблемным областям и совместную работу по решению глобальных проблем".

- Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае уменьшилась до 6 км к вечеру воскресенья. Время ожидания составляло до четырех часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

- Белоруссия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса, заявили в Совбезе РФ

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах

The Jerusalem Post сообщила, что Иран держит вблизи границы с Ираком баллистические ракеты

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июля

Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter

Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });