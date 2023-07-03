Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Израиль начал военную операцию в палестинском Дженине, ливни в Японии привели к эвакуации свыше полумиллиона человек, Медведев назвал цель России на Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Атакован центр, который, по словам израильских военных, служит наблюдательным пунктом, местом сбора террористов, тайником для боеприпасов и бомб, а также пунктом связи.

- Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за ливней. Согласно пятиуровневой шкале предупреждений японского метеорологического агентства, текущий уровень - четвертый, он предполагает эвакуацию жителей опасных районов.

- Дмитрий Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО. Зампред российского Совбеза также заявил, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса. Кроме того, он выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде.

- Глава Минфина США Джанет Йеллен посетит на этой неделе Китай. Министр обсудит с китайскими высокопоставленными должностными лицами "ответственное управления нашими отношениями, прямое общение по проблемным областям и совместную работу по решению глобальных проблем".

- Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае уменьшилась до 6 км к вечеру воскресенья. Время ожидания составляло до четырех часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.



- Белоруссия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.