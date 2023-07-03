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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Камчатки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее в понедельник утром в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения находился в 159 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.

Камчатка
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