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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Каспийском море у побережье Азербайджана произошло землетрясение

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Потсдамский центр наук о земле (Deutsches GeoForschungsZentrum, (GFZ) сообщил о произошедшем в Каспийском море у побережья Азербайджана в понедельник в 23:01 по местному времени землетрясении магнитудой 5,3.

На сайте центра опубликована информация о том, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 57 км у побережья Хачмазского района Азербайджана (находится на северо-востоке Азербайджана, граничит с РФ).

Также сообщается, что точные данные по магнитуде землетрясения, глубине залегания эпицентра могут обновляться по мере того, как сейсмологи будут уточнять полученные сведения.

Азербайджан Каспийск Потсдам
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