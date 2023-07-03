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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась из-за гроз, превысив 61 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Якутии зафиксированы лесные пожары на площади более 61 тыс. га, их площадь за несколько дней увеличилась из-за гроз, сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"За прошедшие выходные было обнаружено 64 лесных пожара на площади 987,7 га и ландшафтный пожар на площади 233 га. Возгорания массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность", - сказал Коноплев на брифинге в понедельник.

Всего в Якутии зафиксировано 110 лесных пожаров на площади 61,16 тыс. га. Большинство из них в Усть-Майском, Алданском, Оймяконском и Томпонском районах.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В тушении пожаров задействованы 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.

Высокий 4 класс пожарной опасности в лесах сохраняется в Алданском, Амгинском, Верхоянском, Горном, Момском, Таттинском, Усть-Майском районах, а также в Якутске.

На территории Усть-Майского и Олекминского района действует режим ЧС, ограничен въезд в лес.

В 2023 году Якутии на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета выделено 1,6 млрд рублей.

Якутия
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