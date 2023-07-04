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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Площадь лесных пожаров в Магаданской области выросла почти на 36 тыс. га за сутки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 100 природных пожаров на площади более 113 тыс. га зафиксировано в Магаданской области за минувшие сутки, что почти на 36 тыс. га больше, чем в понедельник, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На территории области за сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 113001 га, из них ликвидировано 7 пожаров на площади 10495 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 489 человек и 23 единицы техники. В тушении природных пожаров в Магаданской области помогают пожарные из Приморья, Бурятии, Еврейской автономной области, Казани, Иркутска, Йошкар-Ола, Читы и Красноярска. На территории области ведет работу самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России, а также самолет-зондировщик АН-26 для вызова дождей.

На особом контроле находится природный пожар на территории заповедника "Магаданский".

Как сообщалось, в понедельник в Магаданской области за сутки было зарегистрировано 92 природных пожара на площади 77200 га, из них было ликвидировано девять пожаров на площади 1302 га.

МЧС России Магадан Магаданская область
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