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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Режим ЧС введен на всей территории Якутии из-за лесных пожаров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на всей территории Якутии, в регионе горит более 61 тыс. га леса, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Аномальная жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии. В связи с этим на всей территории региона объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ подписал в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

Режим ЧС позволит привлечь средства и силы федерального центра к тушению пожаров в регионе.

"Последняя неделя характеризуется аномально высокими температурами на большей части республики. В Якутии сегодня самые высокие температуры в целом по стране, далеко за плюс 30 градусов. Сухие грозы привели к тому, что в последние дни растет количество пожаров на 20-30, хотя каждый день тушится 10-20. Сейчас надо принимать усиленные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", - цитирует пресс-служба Николаева.

Всего на территории зафиксировано 110 лесных пожаров на площади 61,16 тыс. га и два ландшафтных пожара на площади 3,2 тыс. га. Большинство возгораний произошло на труднодоступных и удаленных территориях.

Якутия
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