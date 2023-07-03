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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Росприроднадзор потребует внеплановую проверку из-за прорыва нефтепровода в Коми

В Усинске из-за аварии ввели режим повышенной готовности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Коми в районе Усинка произошел прорыв нефтепровода, сообщила в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"По нашим подсчетам в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти. Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О розливе мы узнали от общественников и местного Министерства природных ресурсов. Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор вместе с Центром лабораторного анализа технических измерений (ЦЛАТИ) будет отбирать пробы воды и почвы.

Поздним вечером 2 июля правительство Коми сообщило, что в округе Усинск из-за этой аварии введен режим повышенной готовности.

"Сегодня на промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошёл разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - говорится в сообщении.

На место аварии выезжал глава Усинска Николай Такаев. Последствия аварии устраняют.

Росприроднадзор Коми Светлана Радионова Колва Нобель-Ойл Усинск
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