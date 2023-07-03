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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Прокуратура начала проверку после нефтеразлива на объекте "Нобель-Ойл" в Коми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Усинска организовала проверку в связи с попаданием нефтесодержащих продуктов в реку Колва, сообщает прокуратура республики Коми.

"Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на нефтесборном коллекторе ООО "Нобель-Ойл", в результате которого произошло попадание нефтесодержащих продуктов на рельеф местности и в реку Колва", - говорится в сообщении.

На место происшествия для координации действий по ликвидации последствий нефтеразлива выехал прокурор Усинска Андрей Котельников.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по республике Коми отмечает, что причины и обстоятельства разлива нефтесодержащей жидкости в Усинске выясняют следователи СКР.

"2 июля в правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту следственными органами СКР по республике Коми организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Росприроднадзора в реку Колва могло попасть 1 тыс. кубометров нефти. Ведомство совместно с Центром лабораторного анализа технических измерений (ЦЛАТИ) планирует отобрать пробы воды и почвы.

ООО "Нобель Ойл" (компания-оператор)" работает на месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Коми. Компания, согласно информации на ее сайте, оказывает операторские услуги четырем обществам-недропользователям. Работы ведутся на 7 месторождениях.

Геологоразведочные работы проводятся на 5 лицензионных участках.

Усинск Коми Нобель Ойл
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