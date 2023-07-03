"Росагролизинг" просубсидируют для поставки АПК автомобилей на газомоторном топливе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" может получить субсидии на поставки АПК автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Проект постановления правительства, утверждающего правила предоставления таких субсидий, размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Документ разработал Минсельхоз "в целях стимулирования расширения использования хозяйствующими субъектами АПК более экологичных и экономичных видов топлива" говорится в пояснительной записке.

В документе напоминается, что в марте этого года между Минсельхозом и ПАО "Газпром" было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива. "В качестве формы поддержки обновления парка газомоторной техники определен льготный лизинг (с компенсацией части стоимости газомоторной техники через скидку в авансовом платеже), что дает возможность минимизировать затраты хозяйств, связанные с приобретением грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, Минсельхозу РФ представлены заявки на приобретение в 2023 году 14 грузовых автомобилей марки "КАМАЗ" и "ГАЗ", работающих на газомоторном топливе. Средняя цена автомобилей марки "КАМАЗ" составляет 8 млн 368,5 тыс. рублей за единицу, средняя цена автомобилей марки "ГАЗ" - 3,33 млн рублей. Общая сумма затрат на приобретение грузовых автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в 2023 году составит 102 млн 043,5 тыс. рублей, из них размер субсидии "Росагролизингу" с компенсацией части стоимости авансового платежа в размере 49% стоимости предмета лизинга составит 50 млн рублей.

По данным Минсельхоза, с учетом потребности АПК в грузовых автомобилях, работающих на газомоторном топливе, в 2024 и 2025 годах (27 и 92 единицы соответственно), потребность в субсидиях на этот период составит 100 млн рублей и 350 млн рублей соответственно. Эти средства будут предусмотрены Минсельхозу при формировании федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, говорится в пояснительной записке.

Минсельхоз отмечает, что "Росагролизинг" имеет опыт поставки газомоторной техники: за последние 5 лет (с 2018 по 2023 гг.) он предоставил ее 102 единицы на 650 млн рублей, из них 4 грузовых автомобиля, 26 сушилок для зерна, 49 полуприцепов для перевозки газов, 5 газозаправочных колонок.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом, до 12,7 тыс. единиц. Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. Доля компании на рынке самоходной сельхозтехники РФ достигла 19%. В этом году прогнозируется рост поставок до более 13 тыс. единиц на 100 млрд рублей.