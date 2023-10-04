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Минсельхоз составит планы по покупке аграриями техники на газомоторном топливе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз намерен формировать планы по покупке аграриями техники, работающей на газомоторном топливе, сообщил замглавы ведомства Андрей Разин на агропромышленной выставке "Золотая осень-2023" .

"Мы сейчас совместно с Минпромторгом ведем такую работу по отдельным планам приобретения отечественных и белорусского производства тракторов со скидкой. Уверен, что через какое-то время придем к плану приобретения техники на газомоторном топливе, в рамках которого будут балансировать и производственные задачи с точки зрения гарантированного спроса, и наши финансовые обязательства в части соблюдения и сопровождения мер государственной поддержки, - сказал он. - Такую работу, по крайней мере на первом этапе, нам совершенно точно придется делать, а дальше рассчитываем, что рынок постепенно сам стабилизирует балансы спроса и потребления и будет более стабильно развиваться".

Он считает позитивным трендом массовое внедрение газомоторного топлива в АПК.

"Но нам бы хотелось, чтобы это было гораздо более динамично, пока есть различного рода ограничения", - сказал замминистра.

По данным Разина, сейчас на газомоторном топливе в АПК работает около 15 тысяч автомобилей. "Увеличение за этот год есть, не на такое большое, как хотелось", - отметил он.

Минсельхоз планирует запустить программу по переводу зерносушильных комплексов на газ, что позволит аграриям снизить себестоимость и повысить технологичность своих предприятий.

"По этому направлению у нас более 500 потенциальных потребителей, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить переход своих комплексов на газ", - сказал замминистра.

Подписанное в марте 2023 года соглашение с "Газпромом" позволяет масштабировать такие проекты, и Минсельхоз создает меры по допподержке сельхозпроизводителей, чтобы интенсивнее переходить на новые виды топлива.

Говоря об участии "Росагролизинга" в работе по стимулированию покупки сельхозтехники, работающей на газомоторном топливе, Разин сообщил, что "помимо льготной ставки, еще будем субсидировать порядка 49% первоначального взноса для того, чтобы сделать более доступной возможность приобретения техники, использующей газомоторное топливо". "Сегодня у нас заявок пока немного, но уже в этом году планируем до конца года порядка 50 млн рублей направить на это направление . Дальше будем масштабироваться по мере роста интереса".

Как сообщалось, по оценке Россельхозбанка, переход на газомоторное топливо позволит сократить расходы отечественных сельхозпроизводителей на топливо на 100 млрд рублей в год.

Андрей Разин Газпром Минпромторг Минсельхоз Росагролизинг Россельхозбанк
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