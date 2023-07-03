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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Минобороны РФ заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Девять атак украинских войск отразили на донецком направлении подразделения "Южной" группировки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

Атаки предпринимались в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики, сказал он.

По его словам, в течение суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Макеевка ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки противника.

"В районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

По его данным, "за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30".

На южно-донецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.

Потери противника на данных направлениях за сутки, сообщил Конашенков, "составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30".

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что здесь "за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Российские военные за сутки нанесли удары по трем оружейным складам ВСУ в Запорожской области, еще по двум - в Харьковской и Херсонской областях.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

В районе Каменки Херсонской области средствами ПВО сбит украинский самолет Су-27.

По данным Конашенкова, в течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Он сообщил, что уничтожено 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Он заявил, что за сутки армия РФ нанесла удары по 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 446 самолетов, 240 вертолетов, 4873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10490 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11385 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
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