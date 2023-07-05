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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Экипажи Су-34 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные задействовали бомбардировщики Су-34 для нанесения ударов по объектам ВСУ на красно-лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Центр", применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ",- заявил Савчук в среду.

По его словам, в течение суток штурмовая и армейская авиация наносили ракетные удары по скоплению живой силы ВСУ.

"Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника, применив термобарический снаряд", - заявил Савчук.

Представитель группировки отметил, что в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение сил ВСУ, по ним нанесены артиллерийские удары.

Савчук добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" уничтожил реактивный снаряд системы HIMARS.

В Минобороны РФ также заявили об уничтожении техники и командного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

"Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили технику и командный пункт, применив управляемые высокоточные снаряды "Краснополь-М" на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

"Корректировку поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан"", - отметили в Минобороны РФ.

По официальным данным, "Краснополь" - комплекс управляемого вооружения для артиллерийских систем калибра 152/155мм. Предназначен для поражения первым выстрелом без пристрелки танков, БМП, артиллерийских орудий, движущихся и неподвижных объектов, блиндажей, мостов, переправ, надводных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Россия
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