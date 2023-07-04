Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в управление СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с сообщениями об избиении в Грозном журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова.

"Я получила это сообщение (о нападение на Милашину). Я связалась с нашим уполномоченным по правам человека (в Чечне), попросила сделать все возможное для обеспечения ее безопасности, помочь ей выехать, оказать ей медицинскую помощь", - сказала Москалькова "Интерфаксу" во вторник.

Москалькова сообщила, что направила обращения прокурору Чечни и главе следственного управления СКР по Чеченской республике с просьбой провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела.

"Но главное сейчас - это оказание помощи ей, а также адвокату Александру Немову", - сказала она, добавив, что в обращении сказано, что Немову нанесено ножевое ранение. Ему тоже нужна помощь, сказано в обращении. "Я этими обращениями занимаюсь", - заключила она.