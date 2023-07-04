Адвокаты обратились к Бастрыкину и Краснову в связи с избиением Милашиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов (ФПА) России обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову в связи с избиением в Грозном адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной.

"Требуем немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль", - говорится в распространенном обращении президента ФПА Светланы Володиной и главы Комиссии Совета палаты Генри Резника.

Также обращение, в котором ФПА выражает возмущение произошедшем, направлено руководителю администрации президента Антону Вайно.

Утром 4 июля стало известно, что неизвестные избили Немова и Милашину, которые ехали из аэропорта в Грозный. В Грозном они намеревались присутствовать в Ахматовском суде на вынесении приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева (приговорена к 5,5 года колонии, как и просило обвинение).

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что скорая помощь доставит Немова и Милашину в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева. Москалькова заявила, что нападение должно быть расследовано, а виновные - привлечены к ответственности.