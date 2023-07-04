В Москве 14 иностранцев получили по две недели ареста после конфликта в Филях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские предотвратили потасовку иностранцев на футбольной площадке у Филевского бульвара и задержали 14 человек, сообщили в столичном управлении МВД. Задержанные получили административные сроки за мелкое хулиганство.

В полицию по "02" сообщили об агрессивном поведении иностранцев на площадке. Полицейские выехали по вызову и задержали 14 человек. На них заставили протоколы по части 1 статьи 20.1. КоАП (мелкое хулиганство). Судья Дорогомиловского суда назначил каждому задержанному по 14 суток административного ареста.

Со всеми гражданами сотрудники полиции провели беседы о недопустимости подобных конфликтных ситуаций, сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.