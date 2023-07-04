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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Минстрой подписал соглашение о развитии жилищного строительства в ДНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минстрой России и правительство Донецкой Народной Республики заключили соглашение о развитии жилищного строительства на территории региона, которое позволит ему достичь показателя ввода не менее 0,83 кв.м жилья на человека к 2030 году, сообщили в министерстве.

"Соглашение позволяет нам документально закрепить наше сотрудничество. В документе прописаны все этапы взаимодействия и координации деятельности для развития жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития нового региона", - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В рамках сотрудничества планируется обеспечить развитие проектного финансирования жилищного строительства с использованием мер государственной поддержки, частного домостроения, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры, расширение использования ипотечного кредитования.

Ранее сообщалось, что в ДНР восстановлено 1 643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения. Сейчас идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду: в нормативное состояние приведено 323 котельные, 20 насосных станций и 206 трубопроводов.

Ирек Файзуллин Минстрой ДНР
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