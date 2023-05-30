Премьер заявил о восстановлении около 8,5 тыс. объектов инфраструктуры в новых регионах РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Около 8,5 тыс. объектов инфраструктуры восстановили в новых регионах России, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно сказать о том, что уже сделано на сегодня. Прежде всего, восстановлены базовые объекты, которые имеют первостепенное значение для людей. Это свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов, почти 1,7 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 4,5 тыс. объектов энергетики, а также практически 800 социально значимых учреждений", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Интеграция новых регионов".

Он добавил, что в порядок привели более 800 км автомобильных дорог и 18 мостов.

В конце апреля правительство утвердило программу социально-экономического развития (СЭР) новых регионов России. Предполагается, что новые территории смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Также после утверждения программы регионы подготовят местные программы.

Всего в программе СЭР новых регионов насчитывается 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

Уточняется, что в программе будут участвовать 33 госкомпании и 56 регионов-шефов.