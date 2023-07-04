Автовладельцы РФ смогут урегулировать убытки в ОСАГО через "Госуслуги" с 15 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские страховщики ОСАГО будут готовы к электронному урегулированию убытков по европротоколу через "Госуслуги" с 15 июля 2023 года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что с 15 июля этого года вступает в силу положение, согласно которому страховщики ОСАГО в добровольном порядке начинают проводить электронное урегулирование убытков в ОСАГО. Президент РСА уточнил, что в случае, если компания принимает решение об участии в системе электронного урегулирования убытков, она обязана делать это по всей территории РФ. Уфимцев также добавил, что при необходимости автовладелец по-прежнему должен будет предоставить автомобиль для осмотра страховщика.

С 1 января 2025 года электронное урегулирование в ОСАГО становится для страховых компаний обязательным.

При этом Уфимцев уточнил, что у потребителей будет два варианта урегулирования убытков в электронном виде с середины июля. Они могут делать это через мобильное приложение и сайты страховщиков, но решение о введении такого сервиса - дело добровольное для участников рынка ОСАГО. В то же время, поскольку все страховщики ОСАГО до 15 июля должны подключиться к системе "Госуслуг", все автовладельцы по своему желанию могут проводить урегулирование убытков по автогражданке через портал "Госуслуг", который будет дополнен соответствующими сервисами.

Как предположил Уфимцев, "большая часть ведущих страховщиков ОСАГО предполагает запускать электронное урегулирование убытков в автогражданке, они рассчитывают расширить эти возможности дополнительными сервисами для потребителей на своих сайтах или в мобильных приложениях".

Вместе с тем глава РСА сказал, что страховщики ОСАГО высказывают опасение, что запуск электронного урегулирования убытков в ОСАГО может спровоцировать всплеск страхового мошенничества на первом этапе. В том числе злоупотреблений, связанных с несанкционированным использованием персональных данных. В частности, такие утечки могут возникнуть при попытке проводить электронные урегулирования на сайтах агрегаторов или иных посредников. В этой связи Уфимцев подчеркнул, что электронное урегулирование убытков по полисам ОСАГО правильно осуществлять через портал "Госуслуг" или непосредственно через приложения и сервисы самих страховщиков ОСАГО. Вместе с тем Уфимцев полагает, что в среднесрочной перспективе введение системы электронных выплат в ОСАГО будет способствовать снижению числа злоупотреблений и страховых мошенничеств в сегменте ОСАГО.

Как пояснил Уфимцев журналистам, в настоящее время страховщики ОСАГО могут "использовать фотофиксацию в целях урегулирования убытков по полису ОСАГО, а также принять заявление на выплату по европротоколу. В то же время пока страховщики ОСАГО не могли произвести расчет убытка и осуществить выплату в электронном виде".

По данным РСА, за январь-май 2023 года количество фотофиксаций данных о дорожно-транспортных происшествиях составило 48 тыс., что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (24 тыс. фотофиксаций). При этом количество электронных извещений о ДТП за первые пять месяцев 2023 года достигло 8,4 тыс. штук.