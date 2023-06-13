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Думе предложили поднять до 200 тысяч рублей лимит выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который со 100 до 200 тысяч рублей увеличивает лимит по сумме страховых выплат по упрощенной схеме оформления документов о ДТП (без привлечения сотрудников полиции) для получения выплаты по ОСАГО при наличии разногласий.

Законопроект № 378475-8 размещен в электронной базе данных парламента.

"Поднятие лимита страховых выплат со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей по упрощенному порядку оформления ДТП без вызова представителей Госавтоинспекции позволит увеличить количество водителей, оформивших ДТП с помощью европротокола, что повлечет увеличение сэкономленного времени для водителей, попавших в аварийную ситуацию", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы проекта напоминают, что лимит выплат не увеличивался более 5 лет. В 2014 году выплаты были повышены с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В 2018 году лимит выплат был повышен до 100 тысяч рублей и с тех пор не пересматривался.

"Между тем, с сентября 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26%, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", - напоминают депутаты.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

ОСАГО Новые люди Госдума ГАИ
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