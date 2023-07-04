Медведев призвал решить вопрос о передаче в зону СВО конфискованной у нарушителей техники

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил оперативно принять на федеральном уровне решение о передаче оружия и военной техники, конфискованных в различных регионах России, на нужды специальной военной операции.

"Я получаю информацию, об этом пишут журналисты, высказываются военкоры, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската от браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. И эта техника может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

"По различным причинам, вполне формальным, конечно, этот конфискат не передается на нужды СВО. (...) Решение здесь должно быть принято на федеральном уровне", - подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что "за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства". "Поэтому я предлагаю Генеральной прокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться в этой ситуации и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", - заявил он.