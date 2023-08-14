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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Шойгу заявил, что российское оружие показывает себя лучше, чем западное

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское вооружение, в отличие от западного, демонстрирует высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

На открытии военно-технического форума "Армия-2023" в понедельник Шойгу сказал, что многие новые разработки российского оборонно-промышленного комплекса уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи специальной военной операции.

"В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", - сказал Шойгу.

"Российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и нарастил свои мощности в отдельных направлениях кратно", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу заявил, что военно-технический форум "Армия" остается одной из ведущих мировых выставок.

"Рассчитываем, что форум внесет существенный вклад в укрепление военно-технического сотрудничества, налаживание диалога, будет способствовать заключению взаимовыгодных контрактов", - сказал министр.

Сергей Шойгу
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