Решетников заявил, что РФ субсидирует более 40% бюджета Абхазии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития России Максим Решетников отметил положительную динамику в развитии экономики Абхазии.

"Экономика Абхазии растет, и на сегодняшний день 58% бюджета обеспечивается республикой самостоятельно, оставшиеся 42% - субсидиями из бюджета России", - сказал он в интервью журналистам по завершении рабочего визита в республику.

Главной целью приезда в республику министр назвал посещение "основных объектов, которые Абхазия восстанавливает при поддержке России".

"Это, преимущественно, объекты энергетической и коммунальной инфраструктуры. Эти объекты важны как для жителей Абхазии, так и для туристов",- заявил он.

По его словам, в прошлом году в Абхазии отдохнули более 1 млн россиян.

"Я думаю, что цифры этого года будут такими же. Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, были нормальные очистные сооружения. Очень важно, чтобы объекты, связанные с ТБО, нормально работали. Это комплекс мероприятий, которые реализует и строит республика при поддержке российского федерального бюджета", - сказал Решетников.

Он также отметил, что в республике есть крупные объекты электроэнергетики, требующие дополнительных инвестиций, поскольку эти объекты необходимы для функционирования туристической инфраструктуры и для работы Сухумского аэропорта, реконструкция которого запланирована на ближайшие годы.

"Восстановление Сухумского аэропорта - это суперзадача, которую (президент Абхазии - ИФ) Аслан Бжания с российским руководством перед нами поставили, чтобы в ближайшее время провести открытый прозрачный конкурс на привлечение инвестора. Мы обсуждали важность того, чтобы был четкий, понятный проект соглашения с обязательствами, которые инвестор на себя берет, чтобы это было не просто обещание, а чтобы были конкретные санкции, если вовремя не построить. Сейчас мы ведем эту работу с министерством экономики и руководством Абхазии, все эти моменты будем в ближайшие недели прописывать, а затем межправительственная комиссия посмотрит", - сказал он.

Решетников сообщил, что обсуждал во время встречи с руководителями республики и вопрос поддержки местных производителей. Он считает, что в Абхазии большие возможности для производства строительных материалов и развития пищевой промышленности.

"В первую очередь, нужно поддерживать местный бизнес. Экономика не может развиваться, ориентируясь только на пришлых инвесторов. Всегда в основе должен лежать местный бизнес", - сказал он.