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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Премьер Абхазии заявил о важности восстановления авиасообщения с Россией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Восстановление авиасообщения Абхазии с Россией будет способствовать росту экономического потенциала республики, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Помимо мероприятий по восстановлению электроэнергетической системы в Абхазии, наиболее важным является запуск аэропорта. Восстановление авиасообщения с Россией в свою очередь станет не только хорошим решением транспортных задач, но и фактором роста экономического потенциала", - сказал премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства Абхазии.

В свою очередь Решетников заявил, что в обозримой перспективе в республике при участии российских инвесторов будут возведены объекты, в том числе в туристической сфере.

По его словам, развитие инфраструктуры позволит российским компаниям более активно выходить на абхазский рынок и находить новые возможности для развития. Абхазия, как отметил глава Минэкономразвития, способна стать туристическим магнитом для огромного количества россиян.

Решетников во вторник посетил с рабочим визитом Абхазию. Он побывал на нескольких объектах, восстанавливаемых на российские финансовые средства в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Александр Анкваб Абхазия Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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