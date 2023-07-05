Число пострадавших в результате удара по Макеевке выросло до 41 человека

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - До 41 увеличилось количество пострадавших в результате удара по Макеевке в ДНР во вторник вечером, один человек погиб, заявил глава администрации города Макеевка Владислав Ключаров.

"Пострадали на эту минуту 41 человек, из них двое детей. Один человек от ранений погиб", - сказал глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате украинских ударов по Макеевке один человек погиб и 36 получили ранения.

В результате обстрела пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры.