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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Один человек погиб в результате украинских ударов по Макеевке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В результате украинских ударов по Макеевке один человек погиб, 36 получили ранения, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Макеевка (Червоногвардейский район): (...) погиб мужчина 1961 г.р., ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что продолжают получать данные о жертвах и пострадавших после обстрела города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 25 пострадавших в Макеевке.

Перед этим жители Макеевки и Донецка публиковали в соцсетях видео мощного взрыва.

ДНР Макеевка
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