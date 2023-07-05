Три человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Теплоход столкнулся с бетонным пирсом в акватории Волги в Ярославле, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в среду.

"В 11:28 поступило сообщение о столкновении теплохода "Москва-208" под мостом с бетонным пирсом в Ярославле", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел в районе Тверицкой набережной. На борту находились 103 человека, из них трое пострадали.

"Все люди покинули теплоход, находятся на берегу, скорая помощь на месте, осматривают пострадавших", - добавили в экстренных службах.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.