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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Семеро из 12 пострадавших госпитализированы в Ярославле после столкновения теплохода с пирсом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Артем Молчанов в телеграм-канале в среду.

"В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города", - написал он.

Молчанов пообещал предоставить места в гостинице всем иногородним, если будет такая необходимость.

В Ярославле в среду в районе Тверицкой набережной теплоход "Москва-208" столкнулся с бетонным пирсом. С судна эвакуировали около 100 человек. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Затем их число выросло до шести.

Транспортная прокуратура и СКР проводят проверку по данному факту. Причины инцидента устанавливаются.

Ярославль
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