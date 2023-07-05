Алтайский ученый изобрел ракету для разгона градовых облаков и тушения пожаров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае разработали противоградовую ракету, способную разгонять угрожающие градом облака. Автором изобретения является доцент кафедры природопользования и геоэкологии Института географии Алтайского государственного университета, кандидат наук Павел Пивень. Об этом сообщает пресс-центр краевого правительства.

Разработка "Противоградовая ракета" вошла в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени". Итоги мероприятия подвели в начале июля в Москве.

Проект актуален для Алтайского края, который является зоной рискованного земледелия, отмечается в сообщении. В регионе, особенно в предгорьях, нередко случается град, наносящий масштабный урон сельхозугодиям. Противоградовые ракеты – одна из мер борьбы с таким явлением.

Уточняется, что традиционные противоградовые ракеты подобны фейерверку: после запуска они достигают нужной высоты, выпускают реагент и точечно воздействуют на облако.

"Сейчас во всем мире разрабатывают противоградовые ракеты нового типа. Они воздействуют на облака вдоль всей трассы полета ракеты. Используется смесовое топливо с льдообразующим реагентом. Частицы вступают в контакт с облаком, и вместо града выпадает обычный дождь. Также есть возможность "сдвинуть" зону выпадения осадков, чтобы град выпал, например, не над полем, а над пустынной местностью", - говорится в сообщении.

В России разработки таких ракет вели ученые Перми, Казани и Нальчика. Однако корпус и некоторые части их модели были выполнены из пластика, который при сгорании топлива подвергался плавлению, что влияло на ход ракеты. Изобретение было признано неудачным, и проект заморозили. Но алтайский ученый разработал новый планер и вариант двухрежимного двигателя, которые позволят решить эту проблему. В настоящее время он подготовил патентную заявку на свое изобретение.

"После одобрения моей заявки я смогу раскрыть конструктивные особенности своего изобретения", - сказал Пивень, слова которого приводятся в сообщении.

У таких ракет есть и другие области применения – в частности, тушение лесных пожаров. Они могут стать альтернативой авиации, которая сегодня используется для тушения возгораний на больших площадях. Еще одна область применения разработки – борьба с засухой.