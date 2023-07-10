Склад горит на площади 3,5 тыс. кв. метров в Петербурге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Огонь охватил производственно-складское здание в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 3,5 тыс. кв. метров, несколько человек эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Горит производственно-складское здание по адресу Калининский район. По предварительным данным огонь распространился на 3,5 тысячи кв. метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что высокая пожарная нагрузка способствует быстрому развитию огня.

К ликвидации привлечены 110 человек и 27 ед. техники.

"Проводится наращивание группировки", - добавили в министерстве.