Минобороны РФ сообщило об ударах по украинской армии в районе Артемовска

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

Также он заявил, что в районе населенного пункта Невельское (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Российские военные в течение минувших суток наносили удары по артиллерийским позициям украинских войск, отметил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Также, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой народной республики, Калиновка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 449 самолётов, 241 вертолёт, 4 893 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 535 танков и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 443 единицы специальной военной автомобильной техники.