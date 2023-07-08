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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Военные группировки "Запад" сообщили об авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские самолеты и вертолеты нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь авиационных ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны", - сказал он.

"В полосе обороны 1-й танковой армии в ходе проведения поисково-разведывательных действий группой специального назначения в районе населенного пункта Песчаное барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожено артиллерийское орудие американского производства M777", - сообщил Зыбинский.

По его словам, расчетом гаубицы "Мста-Б" нанесен удар в районе населенного пункта Берестовое по подразделениям и технике 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинская бригады потеряла до отделения и бронетранспортер, сказал Зыбинский.

Он сообщил, что беспилотник группировки "Запад" обнаружил диверсионно-разведывательную группу из 32-й бригады ВСУ. В ходе стрелкового боя противник понес потери - до отделения, двое украинских военных взяты в плен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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