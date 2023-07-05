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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Пожар на предприятии в Петербурге распространился на 3,5 тыс. кв. метров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на территории предприятия во Фрунзенском районе Петербурга выросла в несколько раз - до 3,5 тыс. кв. метров, сообщает в среду пресс-служба городского главка МЧС.

"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3,5 тыс." кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось о пожаре на площади сначала 400, а затем одной тыс. кв. метров на территории предприятия на улице Салова. Пострадавших, предварительно, нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки МЧС.

Петербург
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