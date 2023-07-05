Крупный пожар на предприятии в Петербурге локализован

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Локализовано возгорание на производстве во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба городского главка МЧС.

"Группировка увеличена до 95 человек и 28 единиц техники. К месту пожара следует пожарный поезд, в готовность приведен вертолет Ка-32", - добавляет пресс-служба МЧС России.

Ранее в среду сообщалось о пожаре на территории предприятия на улице Салова сначала на площади 400 кв. метров, а затем - 1 тыс. кв. метров. Позже огонь распространился на 3,5 тыс. кв. метров.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.