Минстрой будет учитывать идеи креативного класса при создании комфортной городской среды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минстрой готов выслушать предложения представителей креативной индустрии по вопросу создания проектов комфортной среды в городах, заявила замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя Юлия Талалайкина.

Она сказала это на панельной дискуссии "Развитие городской среды - битва за креативный класс" в рамках Российской креативной недели.

"Те смыслы, которые сейчас ищут в городах - от них оттолкнуться. От того, что нужно креативной индустрии. Сегодня мы готовы это услышать и посмотреть, как можно переформатировать и конкурсные процедуры, и наши подходы к формированию комфортной городской среды", - сказала Талалайкина.

По ее словам, "Минстрой вышел на определенное плато": "Сейчас данный конкурс дает максимальный эффект".

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводят с 2018 года по поручению президента. Конкурс входит в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".