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В Госдуму внесен законопроект о развитии креативных индустрий

Создателей креативных продуктов предполагается включать в единый реестр

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект "О развитии креативных (творческих) индустрий в России", его авторами значится 41 человек - 36 депутатов и пять сенаторов, в том числе председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый вице-спикер Думы Михаил Делягин.

Законопроект № 474016-8 вводит в законодательство понятие креативной индустрии и наделяет органы госвласти, Банк России и госкорпорации правом участвовать в деятельности организаций по созданию инфраструктуры креативных индустрий.

"Креативные индустрии - экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью", - говорится в проекте.

Правительство должно будет определить ответственное за развитие креативных индустрий ведомство, которое, в свою очередь, будет вести реестр граждан, ИП и компаний, которые создают и продвигают креативные продукты. Документ уточняет полномочия правительства в данном вопросе.

Также правительство должно будет определить перечень приоритетных креативных индустрий; установить порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий.

Кроме того, правительство должно будет определить перечень государственного имущества, которое относится к инфраструктуре креативных индустрий. Это необходимо для создания креативных кластеров. Определение креативного кластера также приводится в законопроекте: это - "территория, на которой компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий".

Согласно законопроекту, органы государственной власти, ЦБ, государственные корпорации и государственные компании, другие организации, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, вправе создавать организации, обеспечивающие создание или функционирование инфраструктуры креативных индустрий, а также участвовать в деятельности таких организаций.

Предполагается наличие мер государственной поддержки. При этом в финансово-экономическом обосновании говорится, что принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Андрей Клишас Банк России Михаил Делягин Правительство
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