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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Действие пособия для семей с детьми намерены продлить до достижения ребенком 18 лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Единое пособие для семей с детьми планируется продлить и увеличить число семей, которые его будут получать, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Не так давно пособие на ребенка было 50 рублей в месяц. Сейчас сумма достигает 20 тыс. рублей на одного ребенка, если двое детей - уже 40 тыс., трое - 60 тыс. рублей. Очень серьезная мера поддержки. Но она работает до 17-летнего возраста. В этом возрасте ребенок может еще не закончить учебу. Очевидно, что на это год надо продлевать", - сказала она на VIII Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в четверг в Благовещенске.

Буцкая отметила, что планируется пересмотреть правила нулевого дохода и правила имущественного ценза.

"Например, машина в угоне, которую нечестно считать собственностью, и мы это исключили. Но еще есть ветхое жилье, которое невозможно продать, а оно все равно считается еще одним жилищем, и семья не получает универсальное пособие", - сказала она.

Буцкая также сообщила, что на днях в Госдуму будет внесен законопроект, который разрешит семьям с детьми продать квартиру, взятую по ипотеке с вложением материнского капитала, и купить другое жилье в ипотеку.

"К сожалению, органы опеки им это не давали сделать. Тысячи семей не смогли сделать важный шаг расшириться или переехать в другой регион. На днях мы внесем законопроект, который решит эту проблему", - уточнила Буцкая.

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