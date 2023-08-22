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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В РФ с сентября запустят пилотный проект по поддержке семей с детьми

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с сентября будет запущен новый пилотный проект по созданию единой системы социальной и медицинской помощи семьям с детьми.

"С 1 сентября будет запущен еще один пилотный проект. Его цель - создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник.

Президент подчеркнул, что все эти механизмы должны быть тщательно отработаны. "Действовать необходимо эффективно и удобно для граждан", - пояснил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что пилотный проект продлится до конца 2024 года.

"Мы запускаем пилот по достаточности и эффективности тех мер по поддержке рождаемости, по улучшению демографической ситуации, которые сегодня реализуются", - подчеркнула вице-премьер.

"В соответствии с вашим решением мы реализуем дополнительные меры по повышению рождаемости. Здесь скромные показатели. Действительно внутри первого полугодия 2023 года были месяцы, где у нас было некоторое улучшение ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, но в целом снижение рождаемости у нас на 2,3% - первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022 года", - пояснила вице-премьер.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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