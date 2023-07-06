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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Германии рекомендует согражданам воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с их возможным изъятием.

"Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - говорится в комментарии дипмиссии.

Германская таможня обосновывает изъятие машин законом "О внешней торговле" и регламентами Совета ЕС о санкциях, в которых прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза ряда товаров, включая автомобили.

"Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются. Более того, росграждан предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ", - говорится в комментарии.

Поэтому дипломаты советуют россиянам "до прояснения ситуации" не ввозить в Германию машины с российскими номерами.

Шаги для разъяснения информации посольством и консульскими учреждениями уже приняты, говорится в сообщении.

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