В ЕК пояснили, что въезд в Евросоюз из РФ на личной машине подпадает под санкции

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения к регламенту Совета, вводящему санкции в отношении РФ, которые предусматривают запрет на ввоз ряда товаров из России в Евросоюз.

Согласно комментарию, этот запрет распространяется на транспорт и ряд личных вещей российских граждан.

Документ выстроен в форме ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

Приложение XXI, на которое ссылается комментарий ЕК, перечисляет огромное количество товаров, помимо автомобилей. В частности, там названы предметы электроники, алкоголь, табачные изделия, косметика, предметы личной гигиены, украшения из драгоценных металлов и многое другое.

При издании регламента эти товары трактовались как запрещенные к импорту из России. Из нового комментария следует, что к импорту приравнивается их ввоз для личных целей.