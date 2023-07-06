Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

АСВ передумало добиваться, чтобы бывший глава банка "Образование" стал невыездным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Образование") отказалось от поданного 4 апреля в Арбитражный суд Москвы заявления о введении временного запрета бывшему председателю правления банка Александру Миракову выезжать из России.

Суд прекратил производство по заявлению АСВ, говорится в определении на сайте суда, отказ банка "Образование" в лице ГК "АСВ" от заявления "не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц". Причину отказа АСВ от заявления суд не назвал.

Заявление банка о банкротстве Миракова было подано в суд 22 октября 2021 года, процедура реструктуризации долгов введена 30 мая. Суд тогда включил в реестр кредиторов бывшего банкира 19,3 млрд рублей, в том числе 18,5 млрд рублей основного долга.

Требования "Образования" к Миракову вытекают из подтвержденного всеми судебными инстанциями вплоть до Верховного суда России решения о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании 18,5 млрд рублей. Имущество бывшего банкира на эту сумму арестовано.

Суд 21 сентября 2022 года по заявлению АСВ признал Миракова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества должника.

Банк России отозвал лицензию у банка "Образование" с 21 апреля 2017 года. По данным регулятора, проблемы у банка возникли "вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности".

"При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их "технической" трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам", - указал ЦБ.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Образование" банкротом 1 июня 2017 года.

По итогам 2016 года "Образование" занимало 99-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". На 1 марта 2017 года объем вкладов составлял 23,7 млрд рублей, размер страховой ответственности АСВ - 21,2 млрд рублей.

АСВ Арбитражный суд Москвы Банк России Александр Мираков банк Образование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

В реестр кредиторов российского "Радио Свобода" включено требование ФНС на 223,5 млн рублей

Вопрос о переводе "Вагнера" в Белоруссию еще не решен, заявил Лукашенко

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

ФСБ предотвратила попытку подрыва объекта ТЭК в Тюменской области

Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян

Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне

Военная операция на Украине

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });