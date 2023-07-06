АСВ передумало добиваться, чтобы бывший глава банка "Образование" стал невыездным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Образование") отказалось от поданного 4 апреля в Арбитражный суд Москвы заявления о введении временного запрета бывшему председателю правления банка Александру Миракову выезжать из России.

Суд прекратил производство по заявлению АСВ, говорится в определении на сайте суда, отказ банка "Образование" в лице ГК "АСВ" от заявления "не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц". Причину отказа АСВ от заявления суд не назвал.

Заявление банка о банкротстве Миракова было подано в суд 22 октября 2021 года, процедура реструктуризации долгов введена 30 мая. Суд тогда включил в реестр кредиторов бывшего банкира 19,3 млрд рублей, в том числе 18,5 млрд рублей основного долга.

Требования "Образования" к Миракову вытекают из подтвержденного всеми судебными инстанциями вплоть до Верховного суда России решения о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании 18,5 млрд рублей. Имущество бывшего банкира на эту сумму арестовано.

Суд 21 сентября 2022 года по заявлению АСВ признал Миракова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества должника.

Банк России отозвал лицензию у банка "Образование" с 21 апреля 2017 года. По данным регулятора, проблемы у банка возникли "вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности".

"При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их "технической" трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам", - указал ЦБ.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Образование" банкротом 1 июня 2017 года.

По итогам 2016 года "Образование" занимало 99-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". На 1 марта 2017 года объем вкладов составлял 23,7 млрд рублей, размер страховой ответственности АСВ - 21,2 млрд рублей.